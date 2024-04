MCDONALD'S A GIULIANOVA / GIA' MONTATA LA STRUTTURA METALLICA, IL 20 GIUGNO L' INAUGURAZIONE

E’ quella del 20 giugno la data prevista per l’inaugurazione ufficiale del McDonald’s di Giulianova. L’annuncia Io stesso Sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, commentando la celerità con la quale la multinazionale americana sta portando avanti i lavori di costruzione del nuovo ristorante, a Villa Pozzoni, in una posizione strategica sulla Statale 80, in un luogo in grado di intercettare tutto il traffico in arrivo verso la costa e in partenza da Giulianova verso Teramo. In pochi giorni, così come avvenuto per quello teramano di Piazzale San Francesco, è stata montata la struttura metallica che costituisce lo “scheletro” del locale, rispettando il cronoprogramma previsto per l’apertura. Nei prossimi giorni si aprirà la selezione per l'assunzione del personale, ma di questo vi daremo presto notizia.