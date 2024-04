SALITA IZZONE / COGNITTI: “IL RUZZO HA TERMINATO I LAVORI, I RITARDI SONO DEL COMUNE CHE ATTENDE RISPOSTE DALLA SOPRINTENDENZA”

“Non è certo la mancata partecipazione del Ruzzo ad un incontro, la causa della mancata ripavimentazione di Salita Izzone, il problema è un altro”. Alessia Cognitti, presidente della Ruzzo Reti, risponde indirettamente al Comune che, per bocca dell’assessore Sbraccia, aveva coinvolto la società acquedottistica nel problema del cantiere infinito di Salita Izzone. “Il problema è che il Comune, dopo i nostri lavori, ha deciso di effettuare quelli per le acque bianche - spiega la presidente Cognitti - in seguito ai quali avrebbe voluto rifare una pavimentazione in porfido, per la quale hanno sottoposto i progetti alla Soprintendenza, ma ancora senza risposta… questo è il problema”.