DEFIBRILLATORI NELLE VOLANTI DELLA POLIZIA

A partire dalla decorsa giornata, le Volanti della Polizia di Stato della Questura di Teramo sono dotate di un defibrillatore semiautomatico, espressamente pensato per il soccorso a vittime di arresto cardiaco improvviso.

Il Questore ha fortemente voluto attuare questa iniziativa per rendere sempre più concreta l’idea di prossimità che vede la Polizia di Stato vicina al cittadino. Tale prezioso strumento si inserisce nella filosofia che da sempre connota la Polizia di Stato intesa come aiuto al prossimo e protezione dei soggetti fragili e delle persone in difficoltà.

L’apparecchio, pertanto, a bordo della Volante della Polizia di Stato, i cui operatori sono stati appositamente formati, sarà sempre a disposizione della cittadinanza 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Le nostre pattuglie vivono a stretto contatto con la città e grazie al defibrillatore potranno rispondere con ancora maggiore incisività e tempestività alle criticità che si dovranno appalesare