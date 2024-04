BADANTE 44ENNE MUORE MENTRE ASSISTE UN’ANZIANA

Stava accudendo un’anziana signora quando, all’improvviso, ha avvertito un malore e si è accasciata. Immediata la chiamata al soccorsi, ma quando l’ambulanza è arrivata sul posto, a Basciano, per la 44enne badante non c’era più nulla da fare. È morta per un infarto fulminante. La donna, di origini brasiliane, non sembra avesse mai avuto problemi di salute. Il magistrato ha già disposto la riconsegna della salma ai familiari, per la sepoltura.