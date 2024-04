GIULIANOVA/ CEDUTO LO STABILIMENTO ACQUAMARINA AD UNA SOCIETA' DI CHIETI

«Ciao a tutti, da ieri Aquamarina Spiaggia ha una nuova proprietà.. Innanzitutto un grande ringraziamento a Domenico e Cristiana per la grande opportunità concessaci, per la profonda serietà dimostrata e l'enorme spirito di collaborazione che ci stanno fornendo.

Siamo onorati di poter portare avanti un'attività nata in un fazzoletto di spiaggia che incarna la storia della balneazione giuliese.

A tutti i clienti della stagione 2023 chiediamo di avere qualche giorno di pazienza: ognuno di voi in pochi giorni verrà contattato telefonicamente per richiedere la conferma per l'estate alle porte. Grazie anticipatamente per la comprensione». E' con un post pubblicato dalla nuova proprietà (una società di Chieti) che molti clienti hanno appreso che lo chalet Acquamarina di Giulianova che sorge a confine con il "Caprice" (ceduto alla ditta Scarazza) ha una nuova proprietà dopo che la famiglia Flagnani Francesco che con la moglie Cristiana lo ha fondato e gestito per tre anni. E' l'ultimo chalet costruito nel tempo sulla spiaggia di Giulianova. Non subirà cambiamenti, almeno per adesso.