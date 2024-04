VIDEO-FOTO/ MUORE DI INFARTO MENTRE E' ALLA GUIDA DEL SUO TIR, TRAFFICO BLOCCATO

E' morto mentre percorreva la Teramo-Mare verso Giulianova, all'ingresso da Teramo, un autista di nazionalità polacca che guidava un autoarticolato. Non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita, i soccorritori lo hanno trovato morto al posto di guida per un probabile infarto. Ha fatto appena in tempo a fermarsi. Sul posto la polizia stradale. Il traffico è bloccato e al momento presenta un chilometro di fila da Teramo Ovest a Teramo Est.