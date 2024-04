RITROVATO IL GATTO TEO CHE ERA SCOMPARSO A VILLA MOSCA

Per la gioia di tutta Villa Mosca, e soprattutto della sua famiglia, il gatto Teo, che era scomparso in via Piermarini, è stato ritrovato. Il micio sta bene. Sono state tantissime le persone che si sono date da fare nella ricerca, riuscendo nell’impresa. Teo adesso è a casa, coccolato amorevolmente dai suoi familiari.