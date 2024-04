VIDEO-FOTO/ FIAMME NEL CESTINO VICINO AL BANCOMAT DELLA BANCA SAN PAOLO

Vigili del fuoco in azione oggi, in tarda mattinata, alla Banca San Paolo di corso San Giorgio per un cestino a fuoco a ridosso dei due bancomat dell'istituto di credito alimentato da una cicca di sigaretta. I mezzi dei vigili non sono riusciti a raggiungere la banca per la presenza delle bancarelle lungo il corso che ostruivano il transito. Grazie ad un estintore è stato evitato il peggio ma il problema del passaggio dei mezzi di soccorso nel mercato del sabato, è, e resta un problema.