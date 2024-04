TERAMANO DOCENTE AD HARVARD GIUDICATO MIGLIOR ECONOMISTA UNDER 40

L'economista teramano Emanuele Colonnelli vince la prestigiosa Carlo Alberto Medal, quale miglior economista under 40. Una speciale commissione di professori, in rappresentanza delle più prestigiose Università americane (Chicago Booth, Yale, NYU, UCLA, Stanford , MIT) , ha assegnato il prestigioso riconoscimento ad Emanuele Colonnelli , Professore Associato di Finanza della Chicago Booth attualmente in visiting presso Harvard HBS. Il premio è stato istituito nel 2007 dal Collegio Carlo Alberto che, con cadenza biennale, premia l’economista italiano “under 40” che si è maggiormente distinto per i risultati ottenuti nella ricerca. La premiazione avverrà il 1° giugno a Torino durante il Festival Internazionale dell’Economia (30-5 / 2-6). Colonnelli si era già messo in luce durante il dottorato a Stanford avendo avuto riconoscimenti importanti come il premio Kauffman Dissertation Fellows, AQR , Mortara Fellowship.

Emanuele Colonnelli, figlio di Nicolino già assessore ad Alba Adriatica nasce a Teramo nel 1987 , frequenta gli studi superiori ad Ascoli Piceno , Laurea Triennale a Siena , Magistrale alla Bocconi, PHD a Stanford. Dal 2018 Professore di Finanza a Chicago.

