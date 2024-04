I LETTORI CI SCRIVONO / “PARCHEGGIO PAGATO FINO ALLE 16,25… MULTATO ALLE 16,13”

Pagare il parcheggio fino alle 16,25 ed essere multati alle 16,13. È successo oggi ad una teramana di 78 anni, che aveva parcheggiato regolarmente in piazza martiri Pennesi, pagando il parcheggio, ma al ritorno, benché non fosse scaduto ancora il pagamento, ha trovato una multa. “Intervengo io perché mia madre mi chiama - racconta il figlio della donna, un conosciutissimo imprenditore teramano - ho rintracciato l’ausiliario, che però mi ha detto di non poter far nulla, ma di attendere il verbale e poi contestarlo…”.

