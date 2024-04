LASCIA UNA PUNTO ABBANDONATA, LO CHIAMANO PER RECUPERARLA E L’ARRESTANO PER DROGA

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei traffici illeciti, eseguito dalla Guardia di Finanza, e al controllo e ripristino del decoro urbano, condotto dalla locale Polizia Municipale, finalizzato ad individuare veicoli parcheggiati in stato di abbandono, questa mattina le Fiamme Gialle di Sulmona, hanno tratto in arresto un uomo per detenzione, ai fini di spaccio, di cocaina.

Dopo aver individuato, posteggiata in Via L’Aquila, un’autovettura Fiat “Punto”, abbandonata e priva di una copertura assicurativa, intestata ad un soggetto italiano già noto alle Forze dell’Ordine, gli Agenti della Polizia Locale contattavano il proprietario e, alla sua presenza, con le unità cinofile del Corpo veniva avviata un’ispezione della Punto, nel corso della quale i cani antidroga segnalavano tracce di sostanze stupefacente addosso al soggetto. Durante la perquisizione personale e locale dell’abitazione dell’uomo, venivano scoperti 57 grammi di cocaina. L’uomo, in italiano, è stati arrestato.