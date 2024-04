MUORE A 58 ANNI IL SINDACO DI CASTILENTI



Si è spento la scorsa notte all’ospedale di Atri, dove era ricoverato per combattere contro la terribile malattia che l'aveva colpito, Alberto Giuliani, 58 anni, sindaco di Castilenti. Il primo cittadino, malato da tempo, era stato eletto per il terzo mandato nel maggio di un anno fa. In queste ore sono tantissime le attestazioni di cordoglio, anche da parte delle istituzioni teramane e regionali, che stanno testimoniando l'affetto e la stima delle quali Giuliani godeva. I funerali del sindaco siterranno, domani, 30 aprile, alle ore 16, nella chiesa Madre di Castilenti.

"Come Presidente Anci Abruzzo e come Sindaco di Teramo, esprimo il cordoglio di tutti i primi cittadini e dell’intera comunità abruzzese, oltre che della comunità teramana, per la scomparsa del Sindaco di Castilenti Alberto Giuliani. Con lui perdiamo un collega straordinario, che per anni ha messo la sua vita a servizio della comunità. Un uomo, ancor prima che un primo cittadino, mai sopra le righe, sempre aperto al dialogo e che anche nei momenti più difficili non ha mai fatto mancare la sua presenza, a difesa del territorio di Castilenti. Voglio ricordare, in particolare, l’abnegazione con la quale ha svolto il suo ruolo di amministratore durante il drammatico periodo del Covid in un’area, quale quella della Valfino, che è stata la più colpita tanto da necessitare l’istituzione della prima zona rossa in provincia di Teramo, e che lo ha visto insieme a tutti i colleghi sindaci sempre in prima linea. In questo momento di profondo dolore ci stringiamo in un forte abbraccio alla sua famiglia, alla quale siamo tutti vicini”.

Così il Presidente di Anci Abruzzo Gianguido D’Alberto, dopo la scomparsa del primo cittadino di Castilenti Alberto Giuliani, che da tempo lottava contro la malattia e morto la scorsa notte all’ospedale di Atri, dove era ricoverato.