TERAMANO VINCE 100MILA EURO AL 10ELOTTO

Festa a Teramo in occasione del concorso del 10eLotto di venerdì 26 aprile 2024. Un fortunato giocatore, con una puntata di quattro euro, si porta a casa ben 100mila euro indovinando un "8 Doppio Oro". Da segnalare anche 35mila euro vinti in provincia di Napoli: 20mila euro a Portici con un "9" nel concorso del 26 aprile, 15mila euro proprio nel capoluogo grazie ad un "7 Doppio Oro" nel concorso di sabato 27 aprile. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 11,7 milioni di euro, per un totale di oltre 1,7 miliardi da inizio anno.