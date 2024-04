INAUGURATO A MOSCIANO IL RINNOVATO PARCO BADEN POWELL

È stato inaugurato sabato pomeriggio il rinnovato parco pubblico inclusivo “Baden-Powell” a Mosciano Sant’Angelo nella zona degli impianti sportivi. L’area verde è stata riqualificata grazie ad un investimento di circa 160 mila euro ottenuti sfruttando tre diversi fondi: una quota è stata prelevata dal progetto di riqualificazione della zona compresa tra via Milano e via Togliatti; una parte è stata presa da fondi PNRR e l’ultima grazie al fondo infrastrutture sociali del 2023.

Nello specifico gli interventi hanno permesso di rimettere a nuovo il parco istallando moderni giochi per bambini e ragazzi; è stato creato un percorso fitness completo; è stata recuperata l’intera area realizzando accessi e spazi per i diversamente abili; è stata riqualificata la viabilità interna posizionando una pavimentazione drenante e adatta a chi fa jogging; è stata potenziata la pubblica illuminazione e istallato un impianto di video-sorveglianza che copre l’intera area e che garantirà sicurezza e decoro.

“Con un importante lavoro di squadra siamo riusciti a restituire alla collettività uno spazio verde molto amato e fruito vicino alle scuole e agli impianti sportivi” dichiara il primo cittadino Giuliano Galiffi che, alla presenza dell’Amministrazione e delle autorità cittadine, ha tagliato il nastro. “Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per portare a termine in tempi celeri questo progetto: il progettista Arch. Marco Poltrone, la ditta “Delfino Sport” di Mosciano Sant’Angelo che ha realizzato gli interventi, la locale associazione scout che ha ripitturato tutte le panchine del parco e tutte le associazioni che, come sempre, hanno fornito il loro contributo”.

“L’auspicio è che il parco “Baden-Powell”, grazie a questi rilevanti interventi messi in campo, possa diventare sempre di più un punto di aggregazione importante per tutti i moscianesi. Da parte nostra ci impegneremo per mantenerlo pulito, ordinato e pienamente fruibile e confidiamo che tutta la collettività faccia la propria parte nel tenerlo sempre bello, accessibile e funzionale” conclude il Sindaco di Mosciano Sant’Angelo.