OPERATORI SPORTIVI PER LA DISABILITA', CHIUSO IL CORSO CON 15 "DIPLOMATI"

Lo scorso Martedì 23 aprile si è chiuso il corso per Operatore sportivo per la disabilità quest'anno inserito all'interno del Progetto A.N.D.I.A.M.O. IN. R.E.TE.! promosso dal partenariato CSI Teramo, ANFASS Onlus e Xenia APS per la creazione di uno sport teramano sempre più inclusivo. Il corso di formazione ha visto un elevato livello di competenze messe in campo da numerosi docenti tra quali Stefano Ciallella tecnico paralimpico delle Fiamme Azzurre, Gaetano Ruggieri della ASL, Maria Rosaria Mosella e il vicepresidente CSI Teramo Brunella Di Natale. Mattia Pelliccioni, responsabile della formazione, ha coordinato questo percorso qualificante per coloro i quali, già impegnati a vario titolo nello sport e nell'abbattimento delle barriere, hanno voluto migliorare e condividere le proprie competenze. A conseguire questa qualifica riconosciuta dallo SNAQ CONI sono stati Giuseppe Romani, Elvira Galliè, Raffaele Romani, Pier Giorgio Rossi, Elsa Calisti, Monica Tritella, Laura Di Cristo, Marzia Catena, Francesca Monaco, Patrizia Monaco, Francesca Esposito, Emanuele Nicosia, Donatella Rocci, Giada Di Gregorio e Rayma Caridad Regalado. L'area formativa è ancora in fermento perché giovedì 2 maggio inizierà il corso per Educatore sportivo, una occasione formativa per acquisire competenze e lavorare nel mondo dello sport e nei centri estivi. Ultimi giorni per iscriversi.