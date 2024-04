VIDEO / IPOGEO, RIPARTONO I LAVORI, IL PROGETTO E' VARIATO E COSTERA' QUASI IL DOPPIO. IL SINDACO: «ERA INEVITABILE»



Ripartono (finalmente) i lavori dell’Ipogeo. Il Sindaco di Teramo, dopo essersi scusato con i cittadini per il rallentamento del cantiere, provocata da «situazioni imprevedibili e impreviste, che hanno costretto il Comune ad approvare una complessa perizia di variante, a causa dell’impermeabilizzazione delle condutture dell’acqua, realizzata anche con la collaborazione del Ruzzo, e della riqualificazione di tutti gli impianti ammalorati, che è stato necessario sostituire».



Risolti i problemi, anche grazie ad un aumento dei costi che hanno assorbito tutto lo stanziamento previsto da 1,3 milioni, è stato necessario attivare un’integrazione del finanziamento per il completameto di tutti i lotti, chiedendo alla struttura commissariale un nuovo stanziamento di un milione di euro. «Nel progetto variato: migliore illuminazione, getti d’acqua razionalizzati e un tetto di vetro che illuminerà la sala sottostante».

Fine lavori? «Il più presto possibile - spiega il Sindaco - intanto per liberare l’area, poi si procederà agli interventi sui due lotti successivi, la sala e l’accesso alla pinacoteca»