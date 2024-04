ATTIVO DA OGGI AL MAZZINI IL NUOVO SERVIZIO DI ENDOSCOPIA TORACICA

Da oggi è attivo all’interno dell’ospedale di Teramo, nel I lotto secondo piano, un nuovo servizio di endoscopia toracica.Il servizio nasce integrando quelli già esistenti nelle Uoc di Chirurgia Toracica diretta da Duilio Divisi e di Malattie dell’Apparato Respiratorio diretta da Stefano Marinari, allo scopo di ottimizzare l’offerta e la qualità delle prestazioni.Vuole rispondere alle esigenze crescenti dei pazienti con patologie polmonari e toraciche fornendo un servizio completo e plurispecialistico. E’ stata creata una piastra endoscopica con una dotazione completa di endoscopi di ultima generazione (frutto anche di una donazione della famiglia D’Adiutorio di Montorio), stanze a pressione negativa per prestazioni a rischio infettivo. “La crescita di opportunità in campo endoscopico, associata alle nuove prospettive nel campo di Patologia Clinica, Radiologia, Radioterapia e Anatomia Patologica, già in programma nella nostra Asl, permetterà di risolvere un numero sempre maggiore di problemi diagnostici terapeutici nella nostra regione senza ricorrere ai purtroppo ancora frequenti viaggi della speranza” spiega il direttore generale Maurizio Di Giosia, “il nuovo servizio, dotato di tecnologie all’avanguardia che permetteranno operatività giornaliera, con un’offerta ampia di prestazioni endoscopiche toraciche, ospiterà anche un ambulatorio per le patologie polmonari, importante per la prevenzione e la cura del tumore al polmone”.

“L’esigenza di un servizio del genere nasce dalla consapevolezza di dotare il Mazzini di una sala endoscopica conforme agli attuali standard di sicurezza e di tecnologia, tale da garantire e implementare l’eccellenza del servizio già erogato dall’Uoc di Chirurgia Toracica. La direzione generale ha colto l’inderogabile bisogno di dotarsi di una struttura in grado di armonizzare l’aspetto sia diagnostico sia terapeutico-endoscopico inerente alla patologia polmonare. I vantaggi per il paziente consistono nella rapidità di accesso e nell’ampliamento delle procedure eseguibili, riducendo tempi e liste di attesa”, sottolinea Duilio Divisi. “Il servizionasce in un’ottica interdisciplinare medica e chirurgica, a mio avviso indispensabile per una gestione olistica delle patologie polmonari e toraciche”, osserva Stefano Marinari, ”l’endoscopia bronchiale è sempre più necessaria per un gestione completa di molte patologie polmonari non solo neoplastiche. Negli ultimi anni abbiamo avuto una richiesta importante di diagnostica endoscopica nel campo delle Malattie infiltrative diffuse, per le quali la Uoc di Malattie Respiratorie della Asl di Teramo rappresenta un riferimento, e delle patologie polmonari infettive complicate che richiedono sempre maggiore accuratezza diagnostica. Coagulare le forze in un’ottica interdisciplinare e implementare razionalmente l’offerta di prestazioni specialistiche èla scelta vincenteeffettuata dalla direzione aziendale e sanitaria, per il rilancio di una sanità pubblica efficiente”.