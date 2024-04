NUOVO, INCIDENTE SUL LAVORO: CADE IN UN CANTIERE, GRAVISSIMO UN 60ENNE

Nuovo, gravissimo incidente sul lavoro nel Teramano. E' stato ricoverato al Mazzini per un incidente sul lavoro, un 60enne di Roseto L'uomo, di origini rumene, stava lavorando in un cantiere edile lin località Santa Filomena per conto della ditta Bacco Costruzioni quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è caduto nel vuoto da un'altezza di 4 metri. Soccorso dai colleghi prima e dai sanitari del 118 poi, è stato trasferito al Mazzini con l'elicottero del 118 di Pescara. E' in condizioni gravi, in codice rosso per una serie di traumi dovuti alla caduta.