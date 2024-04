UFFICI DI COLLOCAMENTO, IL SINDACO LI VUOLE AL PARCO DELLA SCIENZA

Dove si collocano gli uffici di collocamento di Teramo, dato il prossimo, imminente sfratto dai locali della Provincia? Questa domanda se l'era posta il consigliere e capogruppo di Futuro In Franco Fracassa nei giorni e a quanto pare il Sindaco D'Alberto avrebbe fornito la risposta tra una conferenza stampa nel cantiere dell'Ipogeo e un incontro istituzionale.

Gi uffici di collocamento, per il Sindaco di Teramo, andranno al Parco della Scienza pro tempore, poi andranno definitivamente nei locali ex Tercas di via Carducci, davanti alla sede del Comune. Questa sarebbe la decisione assunta dal primo cittadino in queste ore. Sull'argomento è fissato un incontro con la Regione e l'assessore Tiziana Magnacca.

Ben un milione di euro è stato stanziato dalla Regione Abruzzo per trovare ai Centri dell'impiego un nuovo indirizzo entro il 2025. Anche questo argomento sarà affrontato oggi pomeriggio nel corso del consiglio comunale fissato per le ore 16.

Tre giorni fa Fracassa aveva denunciato questo: