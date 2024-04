VIDEO-FOTO/ CADE UN GROSSO PINO SUL LUNGOMARE: TRAFFICO DEVIATO E VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

Cade un grosso pino sul lungomare di Giulianova all'altezza dell'Hotel Royal, traffico deviato nelle vie interne e Vigili del Fuoco in azione con diversi mezzi per la relativa rimozione con l'ausilio della polizia locale e tanti curiosi mobilitati per assistere alle operazioni di rimozioni.