GRANDE FESTA AL “McDonald’S” PER VENTI RAGAZZI ARRIVA IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Giornata di festa al McDonald’s di Teramo, ma di festa vera, fatta di storie belle e notizie positive. Una festa che, questa volta, non riguarda la clientela né operazioni di marketing, ma riguarda uno tra i più importanti valori dell’uomo: il lavoro. Questa mattina, infatti, Gaetano Miranda, il titolare del “Mac” teramano, ha annunciato ia venti dipendenti la trasformazione dei loro contratti a tempo indetetminato. Con buonapace degli immancabili leoni social, che in nome di non si sa quale verità inesistente, non perdono l’occasione per sparlare della multinazionale americana, questi venti contratti - tutti regolarmente inquadrati nelle norme della categoria - sono una risposta e vera e fortissima. E non sono i soli “Dall'apertura ad oggi, in appena 4 mesi, abbiamo trasformato piu di 30 contratti a tempo indeterminato - commenta Miranda - e ne seguiranno altri nei prossimi mesi, nell'ottica di stabilizzare il più possibile e il prima possibile un gruppo di ragazzi che sta dimostrando una professionalità, una voglia di crescere e un’affezione al brand che mi hanno veramente stupito… quello di Teramo è un gran bel gruppo”.

Tra i nuovi assunti anche Stefano, un ragazzo speciale che è ormai diventato il riferimento immediato di tutti i clienti del “Mac” di piazzale San Francesco.