CONSUMARE SENZA CONSUMARSI / TEDEX PESCARA 2024

TedX Pescara 2024.

Umanità verso gli altri, compassione e vita intesa come aiuto reciproco: in una parola Ubuntu. Svelato il tema di questa edizione.

Torna a Pescara la III edizione del progetto TedX con la direzione di Filippo Spiezia. Appuntamento il prossimo 18 maggio presso il Padiglione espositivo “Daniele Becci” al Porto Turistico di Pescara.

"Ubuntu" è il tema di TedX che si svolgerà il prossimo 18 maggio al Padiglione espositivo “Daniele Becci” al Porto Turistico di Pescara sulla riviera sud della Città, a partire dalle 11 fino alle 19 e che vedrà avvicendarsi sul palco relatori di eccezione, invitati a confrontarsi sui temi della sostenibilità e benessere, lavoro e società, tecnologia ed innovazione, etica e diversità, ambiente e ricerca scientifica, arte e design e business management.

Un evento, il TedX, di ampio respiro internazionale che quest’anno si ispira alla filosofia di vita africana, riassunta nella parola chiave “Ubuntu”, basata sulla cultura della condivisione, apertura, dialogo e incontro tra le persone e che si pone l’obiettivo di favorire l’incontro locale con discorsi e contenuti che vengano condivisi con la comunità e che siano fonte di ispirazione e informazione, e propulsive di nuove idee.

Organizzato da Filippo Spiezia, Fondatore/ECD al Digital Design Days, pluripremiato direttore artistico e visual designer, che per primo, nel 2016, ha portato il progetto in Abruzzo, TedX Pescara è un’occasione imperdibile che si propone di elevare il territorio condividendo una realtà globale dinamica, creativa e contemporanea mettendo in luce idee,imprese e persone.

Cosa sono Ted e TedX

Ma in cosa consistono le famose conferenze Ted che aspirano ad “attivare il potere delle idee per cambiare il mondo”? TED (acronimo di Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione no-profit il cui obiettivo è la condivisione di idee di valore, sintetizzato nel motto “Ideas worth spreading”, idee che vale la pena diffondere.Il primo evento TED, organizzato nel 1984, nacque come una conferenza incentrata sulla tecnologia, l’intrattenimento ed il design.

Con il passare degli anni le tematiche coperte da TED si sono estese ed oggi le conferenze TED trattano una grandissima varietà di argomenti che spaziano dalla scienza all’architettura, dal business alle tematiche globali e molto altro.

Nelle due conferenze annuali TED, esponenti mondiali negli ambiti del “pensare” e del “fare” sono invitati a tenere degli interventi della durata massima di 18 minuti, molti dei quali sono in seguito resi accessibili gratuitamente sul sito TED.com.

Una vera e propria piattaforma per insegnanti, pensatori e visionari, per avere una migliore conoscenza dei problemi mondiali e favorire la crescita di una volontà comune volta alla comprensione e al desiderio di creare un futuro migliore.

Sulla scia del motto Ted delle “idee che meritano di essere condivise” nasce il TEDX, un programma di eventi locali e indipendenti (“X” infatti sta per “evento TED organizzato in maniera indipendente”), ideato dall’organizzazione Ted, con lo scopo di fornire una esperienza simile a quella che avviene durante una conferenza TED.

Si tratta, dunque, di eventi no-profit che possono prevedere un ticket d’ingresso o sponsor al solo fine di coprire le spese organizzative. Gli speaker invitati a partecipare all’evento con il proprio intervento (rigorosamente della durata di 18 minuti) non ricevono alcun compenso e tutti gli interventi, sono registrati e resi disponibili per l’ascolto gratuitamente on line sul sito www.ted.com, con licenza CreativeCommons.

Per tutte le conferenze è previsto un supporto di traduzione automatica dei sottotitoli in più di cento lingue.

A questo punto non resta che immergersi in questo evento che coinvolge comunità, organizzazioni, sponsor locali e non in un’esperienza che gli organizzatori promettono essere di ispirazione e crescita.