NUOVO INCIDENTE SULLA TERAMO MARE, TRAFFICO BLOCCATO

Ennesimo incidente sulla Teramo - Mare in direzione Teramo, all’altezza dello svincolo di San Nicolò. Nell’incidente, che ha praticamente bloccato il traffico diretto in direzione capoluogo e verso l’A24, sarebbero coinvolte più auto, in un tamponamento a catena. Difficile per ora ricostruire la dinamica, sul posto sono in arrivo forze dell’ordine e ambulanze per i feriti.

IN AGGIORNAMENTO