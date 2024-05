DA OGGI SUL GRAN SASSO SI SALE NON CON LA FUNIVIA MA CON IL BUS, ECCO TUTTI GLI ORARI

A partire da oggi: primo maggio, il Comune dell'Aquila, in collaborazione con l'Azienda per la mobilità aquilana (Ama), introdurrà un nuovo servizio navetta per collegare Fonte Cerreto a Campo Imperatore. Questa decisione è stata presa dalla giunta comunale, che ha ratificato la delibera proposta dall'assessore alla Mobilità, Paola Giuliani. La sospensione delle operazioni della funivia del Gran Sasso, a partire dalla prossima settimana, è stata disposta in seguito a un provvedimento dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa). Tale provvedimento impone la sostituzione delle quattro funi portanti dell'impianto.

Per garantire l'accessibilità alla montagna aquilana, l'amministrazione comunale ha predisposto un servizio di trasporto tramite bus Ama. Questo servizio prevede 4 coppie di corse giornaliere dal lunedì al venerdì e 6 coppie di corse nei fine settimana e nei giorni festivi. Il servizio, che avrà carattere sperimentale fino al 30 settembre, sarà adattato in base alle esigenze e agli afflussi di passeggeri registrati o previsti, come durante eventi pubblici o periodi di alta stagione. L'iniziativa sarà avviata il prossimo fine settimana, dopo il ponte del Primo maggio. Successivamente, si valuteranno le necessità legate al collegamento tra l'area della base della funivia e Campo Imperatore. Il settore della Mobilità sostenibile dell'ente comunale sarà responsabile di individuare il calendario delle corse in base alle esigenze del territorio.

Orari. Nei giorni feriali (lunedì- venerdì): partenza a Fonte Cerreto ore 8,30, 11, 13,30 e 16,30. Giorni festivi (sabato, domenica e festivi): ore 8,30, 10, 12, 14, 16, 18.

Tariffe: andata e ritorno (8 euro feriale; 9 euro festivo); andata e ritorno convenzionato (7 euro feriale; 8 euro festivo); andata (5 euro feriale; 6 euro festivo); ritorno (5 euro feriale; 6 euro festivo); andata e ritorno convenzionato (4 euro feriale; 5 euro festivo); trasporto bici (3 feriale; 4 festivo). Convenzionato: Universitari/studenti: max 26 anni in regola con l'iscrizione universitaria anno accademico 2022/23 previa presentazione di idonea documentazione (es. copia pagamento ultime tasse); Forze dell'ordine; Socio Cai dietro esibizione di tessera associativa con il bollino dell'anno in corso; gruppi di almeno 10 persone. Per gruppi superiori a 25 persone 1 gratuità ogni 25 paganti; Senior: dal compimento del 65.mo anno di età; famiglie con 2 adulti e almeno un bambino di età superiore a 7 anni e fino a 15 anni; guide alpine e accompagnatori di media montagna, nell'esercizio delle loro funzioni.