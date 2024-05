VIDEO-FOTO / IL POPOLO DELLA MARATONINA RIEMPIE TERAMO DI GIOIA E DI COLORI

È festa grande a Teramo. Il 1 maggio è giorno di sapori e di sport, di passioni e di emozioni. Tra Virtù e Maratonia, la città esplode di vita e di voglia di esserci e di partecipare, di condividere e di sentirsi unica. Mentre in tutte ne case sj rinnova il rito delle Virtù, con gli ultimi preparativi in vista del pranzo, in piazza si corre, con la multicolore folla dei quasi duemila partecipanti.