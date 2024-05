I LETTORI CI SCRIVONO / “VIA STAZIO CHIUSA DA UN RISTORANTE, PERCHÉ IL COMUNE L’HA CONSENTITO”?

“È incredibile: non siamo riusciti a tornare a casa oggi, perché via Stazio è stata chiusa da un’attività commerciale, che ha completamente occupato tutta la sede stradale”. È una segnalazione accorata, quella che viene dai residenti di via Stazio, che oggi hanno scoperto che, nonostante il cantiere dell’ex mercato coperto, la loro via era stata monopolizzata da un ristorante. “Non siamo contro il ristorante, ma il Comune non può autorizzare la chiusura completa della strada… c’è una coppia col passeggino che ha dovuto fare un giro assurdo per rientrare … è assurdo”