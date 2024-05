I LETTORI CI SCRIVONO / A PROPOSITO DI VIA STAZIO, DOVE SONO I CARTELLi?



Gentile Certastampa,

con riferimento alla segnalazione del blocco stradale su Via Stazio causato dalla presenza di tavoli di un ristorante, segnaliamo anche la possibile situazione di grave pericolo per la circolazione, dato che non vi sono sulla stessa via cartelli che indichino la chiusura e che molte auto stanno attualmente percorrendo Via della Pinacoteca contromano con rischio di provocare un incidente frontale (visto che è l'unica strada rimasta per accedere al quartiere).

Grazie

P.S. La polizia locale esiste ancora in questa Città???

lettera firmata