LA GRAN SASSO TERAMANO APPROVA IL BILANCIO SENZA IL VOTO DELLA PROVINCIA

Approvato, ma senza il voto della Provincia, il bilancio della Gran Sasso Teramano. L’ente presieduto da Camillo d’Angelo, che non ha mai nascosto la propria scarsa simpatia per la gestione del liquidatore Gabriele Di Natale, non ha partecipato all’assemblea dei soci. O meglio: il vicepresidente Andrea Core si era collegato da remoto, ma poi la linea è caduta… succede e non si è più ricandidato come a rimarcare la "distanza" con la Gran Sasso Teramano. Il bilancio però è passato con i voti della maggioranza dei soci presenti, compresa la Camera del Commercio del Gran Sasso dove si è tenuta la riunione. Nel frattempo si è in attesa che il tribunale si pronunci sul famoso ricorso (al momento si è riservato) contro la gestione affidata a Marco Finori e per la quale non si sa ancora se la cabinovia riaprirà oppure no questa estate. Gli operatori montani sono di nuovo in agitazione ed hanno chiesto al Sindaco di Pietracamela di fare il punto della situazione.