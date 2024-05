ANZIANO IN STATO CONFUSIONALE SI “PERDE” AL CASELLO, LA FINANZA LO RIACCOMPAGNA A CASA

Nel corso di un normale servizio d’istituto, presso il casello autostradale di Basciano, una pattuglia del Nucleo Mobile del Gruppo Guardia di Finanza di Teramo sottoponeva a controllo un’autovettura condotta da un pensionato in evidente stato confusionale.

L’attenzione dei militari verso l’uomo in difficoltà spingeva gli stessi a contattare prontamente i familiari residenti in altra regione e, contemporaneamente, a condurre l’uomo in caserma per gli accertamenti sanitari a opera del personale del 118, nel frattempo allertato.

Accertate le condizioni di salute sostanzialmente buone, l’uomo veniva affidato al figlio per il rientro al proprio domicilio.

Nella circostanza, si sottolineano la professionalità e la sensibilità dei militari operanti, vicini alla gente e soprattutto a difesa dei soggetti più fragili.