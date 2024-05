AGENA AVVIA LE ISPEZIONI GRATUITE SUGLI IMPIANTI TERMICI IN PROVINCIA DI TERAMO

A partire dal prossimo 6 maggio, circa duecento impianti termici, ubicati sul territorio provinciale, saranno ispezionati e controllati GRATUITAMENTE da parte dei tecnici di AG.EN.A., la Società della

Provincia di Teramo incaricata dello svolgimento del servizio riguardante gli impianti termici.

Obiettivo di questa attività è quello di verificare la sicurezza e il buon funzionamento degli impianti, già regolarmente certificati, anche come forma di riscontro delle attività che svolgono i manutentori.

Per gli utenti selezionati è l’occasione per un confronto con i tecnici ispettori di AG.EN.A. sull’utilizzo ottimale degli impianti, sui sistemi di riscaldamento e raffreddamento, sulle buone pratiche per diminuire i consumi energetici e, di conseguenza, i costi economici.

“Invito i cittadini che hanno ricevuto o riceveranno la nostra comunicazione – dichiara l’Amministratore unico di AG.EN.A. Francesco Marconi – a collaborare con l’ispettore incaricato, rendendosi disponibili presso l’impianto nel giorno stabilito e nella fascia oraria indicata.

Si tratta di una attività priva di oneri, che va ad esclusivo vantaggio del responsabile dell’impianto o di chi lo utilizza. Un’attività che è svolta da un’agenzia pubblica ed indipendente, assolutamente neutrale nell’eventuale valutazione del rischio e, percio', in grado di supportare ed informare adeguatamente i cittadini”.

L'obiettivo di queste verifiche è duplice: da un lato garantire l'efficienza e la sicurezza degli impianti, dall'altro promuovere una cultura del risparmio energetico e della tutela ambientale. Nel biennio 2022-2023, più di 98.000 impianti termici sono stati certificati mediante "bollino", mentre quasi 4000 verifiche ispettive sono state effettuate dai Tecnici ispettori di AGENA su impianti non certificati, generando un impatto economico significativo sul territorio e coinvolgendo oltre 1000 addetti.

Gli impianti da ispezionare sono stati selezionati sulla base di una serie di indicatori quali la vetustà degli apparecchi, la loro tipologia, la presenza della caldaia all’interno o all’esterno dell’abitazione, in sintesi i fattori che concorrono a determinare una potenziale pericolosità dell’impianto ed i rischi che potrebbero riguardare le persone e le cose.

Per ulteriori informazioni, si invita a visitare il sito web dell'Agenzia: https://www.agenateramo.it, oppure a contattare il numero 0861.241208 o inviare una e-mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

AGENA SRL

L'Amministratore Unico

Francesco Marconi