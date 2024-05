VIDEO-FOTO/ IL SINDACATO DEI GIORNALISTI ABRUZZESI STIGMATIZZA IL COMPORTAMENTO DEL SINDACO NUGNES, DI MARCO: "I GIORNALISTI SONO TUTTI UGUALI"

Il Sindacato dei Giornalisti Abruzzesi stigmatizza il comportamento del Sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes che dopo aver convocato un punto stampa in Municipio lo scorso 30 aprile, ha inteso far partecipare alcuni giornalisti escludendone deliberatamente altri che intendevano intervenire. Inoltre, evidentemente non ancora pienamente soddisfatto, ha rimproverato un collega del quotidiano Il Centro per la titolazione di un articolo a sua firma. Un comportamento inaccettabile da parte di un politico e di una figura istituzionale, che offende in primo luogo i colleghi ammessi alla conferenza stampa, considerati nelle intenzioni alla stregua di portavoce del sindaco e non giornalisti terzi e indipendenti, poi l'intera categoria e infine l'opinione pubblica rosetana, che ha diritto a un'informazione completa e plurale su argomenti di rilevante importanza per la comunità. Il Sindacato Sga.

Duro attacco anche da parte di William Di Marco che ricorda a Nugnes come i giornalisti sono tutti uguali e come debba essere tutelata la libertà di stampa. Sempre.