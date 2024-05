IL CORO NISEA IN DUOMO A SIENA PER LE CELEBRAZIONI CATERINIANE

Il Duomo di Siena sarà il prestigioso scenario del "Concerto in onore di Santa

Caterina" che si terrà venerdì 3 maggio 2024 alle ore 21. L'evento, organizzato in occasione delle

celebrazioni Cateriniane 2024, vedrà per il secondo anno consecutivo la partecipazione straordinaria del

coro polifonico e voci bianche Nisea di Teramo unitamente all'Orchestra e al coro del Conservatorio "R.

Franci" di Siena, del coro di voci Bianche dell’Accademia Chigiana, e del coro “polifonici Senesi”

.

La presidente del Coro Nisea, Francesca Persia, ha commentato con entusiasmo: "Siamo onorati di poter

portare ancora una volta la nostra musica e la nostra passione a un così prestigioso evento come le

Cateriniane. È un'opportunità unica per noi di condividere la nostra arte con un pubblico appassionato e

di rendere omaggio a Santa Caterina da Siena attraverso la bellezza della musica. Quest’anno l’evento è

ancora più ricco di significato, dal momento che la tradizionale offerta dell’olio per la lampada votiva

sarà resa dal Comune di Teramo, in rappresentanza dei Comuni d’Italia.”

Al concerto, così come agli altri eventi religiosi della manifestazione, saranno infatti presenti le autorità

civili e religiose della città, in particolare il Prefetto, a cui si deve la partecipazione del nostro territorio

nel contesto delle celebrazioni senesi, il Vescovo e il Sindaco.

Spicca inoltre la presenza della teramana Claudia Morelli alla guida dell'orchestra e dei cori durante

questo evento straordinario che rappresenta ormai un legame tangibile tra la città di Teramo e la

rinomata celebrazione di Santa Caterina da Siena.

"La direzione orchestrale del Maestro Claudia Morelli aggiunge un elemento speciale a questo

concerto," ha commentato Francesca Persia, "La sua leadership e la sua passione per la musica sono

contagiose, e siamo grati di poter collaborare con un talento così eccezionale e così apprezzato

dall’ambiente musicale senese”.