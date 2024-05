SI MASTURBA IN STRADA E INVOCA PUNIZIONI DIVINE PER I RESIDENTI DEL CENTRO STORICO

Si è masturbato per strada, davanti ai passanti. Questa mattina molti cittadini hanno chiamato il centralino del comune di Sant'Omero, segnalando la presenza di di un uomo, di circa quarant'anni, con indosso una maglietta blu a maniche corte, che si masturbava in centro. Persona con presunti segni di squlibrio, lo si è visto poi correre per via Della Casale, in via Vittorio Veneto e via Celestino V. Già nelle passate settimane, un altro episodio, sembrerebbe riferibile sempre alla stessa persona, che era stata passare, in piena notte a piedi, questa volta con indosso una tunica bianca, mentre urlava frasi invocando il Signore e chiedendo la punizione dei residenti del centro di Sant'Omero. Sono in corso indagini