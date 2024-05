AZIONE UNIVERSITARIA: “COSTRETTI AD ANNULLARE UNA SERATA DALLE INTIMIDAZIONI POLITICHE”

Siamo costernati nel dover annullare la serata che abbiamo organizzato per il 9 maggio presso il locale teramano “Farmacia-Rimedi Liquidi e Alimenti”.

Purtroppo, siamo venuti a conoscenza che gruppi politicamente schierati avversi a noi, tramite intimidazioni alla proprietà del locale, avrebbero impedito nel caso di conferma dell’evento il conseguimento dello stesso all’insegna della tranquillità e del divertimento.

Siamo fortemente preoccupati per questo clima di paura e tensione che si vuole instaurare nella nostra Città, e noi come Associazione di rappresentanza studentesca che opera all’interno dell’Università degli studi di Teramo e che vive quotidianamente la Città di Teramo, chiediamo una forte presa di posizione da parte di tutte le compagini politiche.

Ci dispiace e ringraziamo comunque la proprietà del locale, sperando che in futuro si possano organizzare eventi non dovendo incappare in circostanze poco edificanti.

Azione Universitaria Teramo