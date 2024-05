TRANCIATO CAVO ENEL, MEZZO VIALE BOVIO AL BUIO, SI LAVORERÀ DURANTE LA NOTTE

Tranciato un cavo Enel, tutto Viale Bovio “alto” resta al buio. È stato necessario allacciare un grande gruppo elettrogeno, per consentire il ritorno alla normalità nei locali e nelle palazzine della zona. A tranciare il cavo, è stata la ruspa dell’impresa che sta lavorando ai cablaggi nella zona, tra viale Bovio e viale Cavour. Adesso, sarà necessario lavorare durante la notte, per individuare la rottura e sistemare il cavo, anche per evitare di arrivare domattina con uno scavo aperto, in una zona di grandissimo traffico di ingresso in città.