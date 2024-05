VIDEO-FOTO/ L'ASSOCIAZIONE FEDERICA E SERENA HA DEVOLUTO PARTE DEL RICAVATO DELL'ATTIVITA' A CASA MADRE ESTER

L’Associazione “Federica e Serena” dona parte del ricavato delle iniziative culturali 2023/2024 alla Comunità educativa “Casa Madre Ester” di Scerne di Pineto (TE), per finanziare le attività di supporto che la casa famiglia, coordinata da Suor Pina Martella, offre a bambini e ragazze madri.

È intervenuta l’amministrazione comunale di Teramo con i suoi rappresentanti.

Durante la conferenza inoltre è stata data qualche anticipazione sulla prossima edizione del “Remind – festival ideale” XIV edizione.

Anche quest’anno le attività culturali organizzate dall’Associazione “Federica e Serena” hanno visto confluire il ricavato nella realizzazione di uno specifico progetto. La XIII edizione del “Remind - festival ideale”, che si è svolta lo scorso 1 luglio a Teramo, ha visto la presenza sul palco della cantante Emma Nolde, una delle voci del futuro della musica italiana; del cantautore e musicista romano Giancane che, oltre al suo vasto repertorio, ha firmato le colonne sonore delle ultime due serie del fumettista Zerocalcare; infine della cantautrice ed ex voce dei 99 Posse, Meg.

La Comunità educativa “Casa - Madre Ester” nasce nel lontano 1988 e in tutti questi anni ha accolto centinaia di bambini e diverse mamme, ha avviato un importante lavoro di prevenzione e formazione degli operatori, divenendo un modello per la tutela e la cura del bambino a disagio.

Nei suoi locali vengono ospitati minori, ai quali viene offerta la possibilità di alleviare e superare la sofferenza dovuta al maltrattamento, in un ambiente familiare e confortevole. I bambini ed i ragazzi svolgono attività varie, finalizzate al recupero e reinserimento nella famiglia

d’origine o in famiglie adottive.

“Vogliamo ringraziare di cuore Suor Pina e tutti gli operatori della comunità “Casa Madre Ester” che, con grande professionalità, si prodigano quotidianamente per assistere chi ne ha più bisogno” afferma Elena Di Tommaso, presidente dell’ “Associazione Federica e Serena”.

Eugenia Di Giandomenico