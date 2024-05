DAL PRIMO GIUGNO IN SERVIZIO AL COMUNE DI TERAMO OTTO VIGILI COMPRESO IL VICE COMANDANTE: GIUSEPPE CIPRIETTI

Finalmente ci siamo. Dal primo giugno entreranno in servizio otto agenti di Polizia Locale al Comune di Teramo: tre sono agenti presi dal concorso di Teramo (uno è di Teramo, una di Giulianova ed uno di Atri), gli altri quattro sono stati presi dalla graduatoria della Provincia e a questi si aggiungerà il vice comandante nuovo che prenderà il posto di Saverio Finocchi in pensione da fine maggio: a ricoprire questo ruolo sarà Giuseppe Ciprietti che rimarrà anche comandante della Polizia Locale a Civitella del Tronto e porterà avanti il lavoro con il comandante Franco Zaina. Il suo incarico di responsabile del Suap che sarà accorpato al Sue per legge non si sa ancora a chi verrà dato. Sarà il Sindaco D'Alberto a decidere, quale responsabile del personale dell'Ente. Tira un sospiro di sollievo per questa notizia l'assessore Graziano Ciapanna che sta portando avanti le pratiche di assunzione del personale e dice: "siamo pronti". Il concorso si era concluso a febbraio e dopo mesi di procedure si sarebbe giunti finalmente al momento clou. Otto agenti andranno a rafforzare le criticità del comando di Teramo il cui personale ha un'età media superiore ai 50 anni, in un periodo, quello estivo, che tornerà utile alla sicurezza della nostra città.