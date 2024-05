AUTOMOBILISTA DISTRATTO PROVOCA IL CEDIMENTO DEL MURO DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO

Un automobilista distratto avrebbe causato il cedimento di un muretto della chiesa di Sant’Agostino, in via Vezzola a Teramo L'area è stata subito transennata in attesa degli accertamenti dei vigili del fuoco. In corso l'identificazione del conducente del mezzo che ha causato il cedimento.