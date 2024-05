TERAMANO VINCE CENTOMILA EURO ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Festa grande in Abruzzo grazie alla Lotteria degli scontrini. Un consumatore della provincia di Teramo ha centrato uno dei dieci maxi premi nazionali dal valore di 100mila euro. L’estrazione mensile ha ricompensato il codice lotteria abbinato ad uno scontrino di acquisto di generi alimentari effettuato in un esercizio commerciale della grande distribuzione organizzata. La vincita si è verificata a seguito di un acquisto di circa 35 euro. La somma è stata reclamata dal fortunato consumatore presso l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo di Pescara, dichiarando ai funzionari che utilizzerà l’incasso per l’istruzione dei figli.