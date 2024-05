CADE DA UN CARRELLO ALTO SEI METRI, GRAVE OPERAIO DI 37 ANNI

Nuovo, grave incidente sul lavoro nel Teramano. Un operaio di 37 anni è caduto da un carrello elevatore, sul quale stava lavorando alla rimozione dell’ amianto. Un volo di sei metri, che ha provocato gravi traumi all’operaio, ricoverato ora in prognosi riservata al Mazzini di Teramo. L’uomo, che lavora per una ditta specializzata di Tortoreto, era impegnato sul tetto di un’azienda di Martinsicuro. Sul posto le ambulanze del 118 e i Carabinieri, per le indagini sull’incidente.