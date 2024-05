MCDONALD’S, TROVATE LE PRIME 40 PERSONE PER GIULIANOVA, NE MANCANO ANCORA 15, CHI FOSSE INTERESSATO…

Hanno già un nome e un volto, i primi 40 dipendenti del nuovo McDonald’s, che alla fine di giugno aprirà a Giulianova. Alle selezioni di ieri, all’Hotel Europa, si sono presentati in 73 e, tra questi, sono stati già scelti i primi 40, che hanno età che vanno dai 18 ai 60 anni e che, adesso, cominceranno il percorso di formazione, che li porterà ad essere pronti per il taglio del nastro del nuovo “Mac”. Intanto, continua la ricerca, per la selezione di altre quindici persone da assumere, visto che ci sono ancora posizioni da coprire, in tutte le figure del locale, in cucina e in sala. Chiunque fosse interessato, potrà