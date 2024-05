DROGA NASCOSTA SOTTO LA FOTO DI JACK SPARROW, DENUNCIATO

Nell’ambito di un servizio di prevenzione, repressione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, militari appartenenti al Nucleo Mobile del Gruppo della Guardia di Finanza di Teramo, nel corso di un posto di controllo all’uscita del casello autostradale A/24 di Basciano, hanno fermato un autoveicolo con all’interno un uomo di nazionalità straniera, privo di documenti, che mostrava evidenti segni di nervosismo.

La particolare situazione ha insospettito i militari, che con la perquisizione dell’autoveicolo, trovavano un involucro di forma rettangolare e colore marrone, con l’immagine del personaggio cinematografico “Jack Sparrow, Pirati dei Caraibi” e contenente circa 100 grammi di hashish.

L'uomo aveva in tasca 2.300 euro suddivisi in banconote da vario taglio, che non era in grado di giustificare.

La Finanza scopriva poi che non ha patente di guida e che in passato era già stato multato per un' analoga violazione. È stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per traffico illecito di sostanze stupefacenti.