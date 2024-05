FOTO-VIDEO/ SCIVOLA SULL'OLIO CON LO SCOOTER, TITOLARE DI UN BAR FINISCE IN OSPEDALE

Scivola sull'olio lasciato e finisce la corsa sull'asfalto, sul lungomare di Giulianova, olio lasciato sulla corsia da chissà chi e finisce in ospedale. non sono gravi le condizioni di un uomo, noto titolare di un bar vicino alla stazione ma l'episodio ha lasciato sconcertati i tanti passanti che si trovavano sul lungomare in una bella giornata di sole. Sul posto per controllare il traffico la Guardia di Finanza e gli operatori del 118.

Quasi nello stesso momento, un altro incidente ma a Teramo, in via Flaiani ha visto protagonista un uomo di 44 anni che con la sua moto è stato investito da un'auto che procedeva in senso contrario. Il codice di rientro in ospedale a Teramo è il due. Sul posto anche qui gli operatori del 118.