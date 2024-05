VIDEO / CENTO ANNI DI ACI A TERAMO: TANTI EVENTI PER CELEBRARE IL "SECOLO VELOCE" E TORNA IL CIRCUITO DEL CASTELLO



L'atto di costituzione della sezione Abruzzo dell'Automobile Club Italia (nel 1926 trasformata da associazione in "ente morale" con l'acronimo R.A.C.I. - Reale Automobile Club Italia), porta data 15 maggio 1924. La sede fu costituita a Teramo, il riconoscimento ebbe validità per «la regione abruzzese e molisana», e l'evento ebbe una grande eco poiché si trattava della formazione del primo club a livello regionale. Il principale protagonista di questa iniziativa fu Giovanni Spinozzi, in un momento storico in cui - dopo il primo conflitto mondiale - la diffusione della macchina e dei motori in genere si accompagnava alla ripresa economica del paese. Spinozzi fu il pioniere dell'automobilismo, a Teramo così come per l'intero Abruzzo grazie alla realizzazione della "Società per Autotrasporti Abruzzo", e si gettò a capofitto in questa nuova avventura con la convinzione che, nel tempo, l'automobile aurebbe avuto un grande avvenire per la società civile. Era l'epoca in cui le targhe automobilistiche prevedevono che il nome della provincia fosse scritto per esteso (Tra 41905 e il 1927 i nomi delle province furono sostituiti da una sigla numerica con riferimento all'elenco delle province italiane in ordine alfabetico: Aquila aveva il8n.3, Chieti il 19, Teramo il 62). Insieme a Spinozzi, credettero alla realizzazione del sodalizio il Marchese Diego De Sterlich asso del volante, Domenica Ponno. il barone Giovanni Casamarte, Sabatino Sabatini ed il fratello Antonio senza dimenticare Alberto Guerrieri, lo zio del gomalista Marcello Sabbatini Il primo Cda del nuovo sodalizio regionale ebbe Spinozzi come presidente. Si respirava nell'aria il vento del futurismo, il mito della velocità e Teramo ne divenne interprete. Quell'epopea sarà ricordata e rivissuta nelle celebrazioni del centenario,

Questo il programma:



30 APRILE

Assemblea Soci

Premiazione dei veterani, pionieri e super-pionieri della guida del Centenario 1924-2024

TERAMO - Sala della Fratellanza Artigiana





16 MAGGIO

Convegno: "Comunicare la Sicurezza Stradale e la Mobilità Sostenibile" - 100 anni dell'ACI a Teramo in collaborazione con Università di Teramo e Ordine dei Giornalisti Abruzzo

TERAMO - Aula Tesi della Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università di Teramo





24 MAGGIO

Concorso di Eleganza del Centenario 1924-2024

ROSETO DEGLI ABRUZZI - Lungomare





25 MAGGIO

Rievocazione del "Circuito del Castello"

Ruote nella Storía

TERAMO - Centro Cittadino





1 LUGLIO

Benedizione dei Veicoli Civili e Militari del Centenario 1924-2024

TERAMO - Madonna delle Grazie





19 LUGLIO

Motorismo sportivo a Teramo 1924 - 2024

Presentazione del volume su Marco Gramenzi a cura di Paolo Martocchia

GIULIANOVA - Palazzo Kursaal



17 AGOSTO

Motorismo Sportivo a Teramo 1924-2024

Convegno Motorismo Storico e Sostenibile

Omaggio a Corradino D Ascanio

In collaborazione con associazioni locali: Vespe in villa

Concerto dei "The Fuzzy Dice"

PINETO



