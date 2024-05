RACCONTI (di fantasmi e streghe), MUSICA E PASSEGGIATE: DAL 19 MAGGIO AL 30 GIUGNO TORNA "ALLA RICERCA DELLE FONTI"

Dal 19 maggio al 30 giugno al via la 2a edizione della Rassegna di musica, racconti popolari e passeggiate in natura “Alla Ricerca delle Fonti”. L’iniziativa è promossa per il secondo anno consecutivo dal Consorzio BIM con l’organizzazione dell’Associazione Polygonon e in collaborazione con il Conservatorio “Gaetano Braga” di Teramo, i Comuni di Campli, Crognaleto, Pietracamela e Canzano.

Il progetto, da cui il nome della Rassegna, nasce dall’idea di ricercare le fonti, ossia le identità, le tradizioni e le origini più autentiche dei luoghi, attraverso percorsi culturali basati su miti, leggende e racconti di storia popolare, elementi di ricerca antropologica e la valorizzazione del patrimonio naturalistico dei territori.

“Proseguiamo in questo bel progetto che si propone di implementare il turismo naturalistico – ha spiegato il presidente del Bim, Marco Di Nicola -. Tutti gli appuntamenti, a partecipazione completamente gratuita e organizzati in collaborazione con i Comuni, pro loco e associazioni locali”.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 9.00/9.30 con il seguente calendario: domenica 19 maggio a Campli, con punto di ritrovo dei partecipanti in località Roiano per un'escursione attraverso la Valle degli Scoiattoli, una passeggiata di circa due chilometri adatta a tutti che culminerà con un concerto in una pineta di pregio naturalistico; il 16 giugno a Crognaleto con ritrovo nella frazione di Tottea, il 23 giugno a Pietracamela in località Cima Alta e, infine, domenica 30 giugno a Canzano, con ritrovo davanti al Santuario Madonna dell'Alno per una passeggiata in centro storico alla scoperta delle antiche tradizioni del paese e, a seguire, concerto nel giardino del Castellano.

Ogni appuntamento avrà come prologo un percorso naturalistico o visita guidata, alla quale seguirà poi, intorno alle ore 11, un concerto in natura, la lettura animata di brani e racconti della tradizione popolare e una piccola degustazione conclusiva a base di prodotti tipici locali offerta ai partecipanti.

La Rassegna nasce da un progetto originale del vicedirettore dell’Istituto Braga, il M° Federico Paci, con il coordinamento artistico dell’attore Roberto Di Donato, il coordinamento logistico di Riccardo Nori dell’associazione Polygon, prontamente accolto e sostenuto dal Consorzio BIM nell’ottica di promuovere e valorizzare a fini turistici i borghi e alcune delle località più caratteristiche delle aree interne. Sono intervenuti alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa anche i sindaci e rappresentanti del Comuni coinvolti: per il Comune di Campli l’assessore Valentina Di Francesco, il consigliere con delega al patrimonio montano Pietro Adriani e la consigliera Cristina Passacquale, il vicesindaco di Canzano Benedetta Di Giuseppe, l’assessore di Pietracamela Salvatore Florimbi e il consigliere di Crognaleto Michele Arcaini.

Le esecuzioni musicali saranno a cura dell’Ensemble di Clarinetti del Conservatorio “Braga” di Teramo, nell’ambito delle attività didattiche di docenti e allievi del conservatorio, con la partecipazione straordinaria del fisarmonicista Mikhaul Gorbunov e del "Glem Clarinet Quartet" composto da Giuseppe Federico Paci (clarinetto mib), Maurizio Croci (clarinetto sib),Edoardo Mancini (corno di bassetto) e Lorenzo Poli (clarinetto basso), che eseguiranno musiche di Gershwin, Goodman, Joplin e canzoni popolari abruzzesi in jazz.

I racconti popolari, con adattamento teatrale, regia e interpretazione a cura dell'attore Roberto Di Donato, sono tratti dalle raccolte “Anime sperse. Storie di fantasmi d’Abruzzo e Molise” e "Magare. Storie di streghe d'Abruzzo, volume 2" a cura di David Ferrante, Edizioni Tabula Fati di Chieti. Nello specifico i racconti sono: “Sale antico” di David Ferrante (19 maggio), "Agnese tra le parole" di Agnese Pavone (16 giugno), "Anime Sperse" di David Ferrante (23 giugno), “La custode della rocca” di Laura Di Nicola (30 giugno).