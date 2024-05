SI E' SPENTO LUIGI MARSILIO; PADRE DEL GOVERNATORE DELLA REGIONE ABRUZZO



Si è spento questa mattina, nella sua abitazione a Tocco da Casauria, Luigi Marsilio padre del presidente della Regione Abruzzo. Qualche tempo fa, in occasione del compleanno del genitore, così aveva scrito il Presidente: "...La tua vita è stata per me un esempio di rettitudine, onestà, senso del dovere e amore per la famiglia. Ogni tuo gesto, ogni tua parola ha plasmato la persona che sono diventato, e per questo ti sarò sempre grato.".