ESTATE / TORTORETO PRESENTA IL CARTELLONE: SARA' NOEMI LA REGINA E POI TANTE RISATE, TANTA CULTURA E TANTA ATTENZIONE PER I BAMBINI

L’Amministrazione Comunale di Tortoreto, guidata dal Sindaco Domenico Piccioni, ha diffuso il calendario eventi dell’Estate Tortoretana 2024, ormai da anni caposaldo dell’offerta turistica, interamente finanziato coi proventi dell’imposta di soggiorno.

Confermata la formula delle scorse stagioni: tanti, tanti eventi, tutti ad ingresso gratuito, per tutti i gusti con un occhio di riguardo per le tipologie di turisti statisticamente più rilevanti. Le analisi svolte dall’Assessorato al Turismo all’interno del Comitato Turistico hanno fatto emergere nuove tendenze di cui si è tenuto conto anche nella definizione delle manifestazioni.

La presenza di famiglie con bambini resta prevalente, per questo nell’estate 2024 non mancheranno gli attesi “Green Kids Festival” del 1° giugno, “Notte Rosa dei Bambini” del 22 giugno e “Borgo Incantato”, per la prima volta il 27 luglio, cui si affiancano gli appuntamenti settimanali del Ludobus e dell’Animazione “Tortoreto Baby Friendly” nonché la XXX Gara dei Castelli di Sabbia del 13 agosto.

A questi si aggiungono eventi dedicati a target diversi, come il Vasco Day “Fronte del Mare”, che il 10 agosto con la partecipazione di Alberto Rocchetti “il Lupo Maremmano” e di Andrea Innesto “Cucchia”, e, soprattutto, il concerto di Ferragosto che vedrà esibirsi la grande Noemi, vera regina dell’Estate Tortoretana 2024.

Tra le novità, la prima edizione del festival di cabaret “Rido al Lido”, che il 23 agosto ospiterà i celebri Capitan Ventosa e Gene Gnocchi.

Riconfermate “Le Notti del Soul Blues”, previste per il 13 e 19 luglio, la Preselezione Regionale di Miss Italia il 17 agosto, il Raduno “Tortoreto d’a…mare” del 16 giugno. Torna anche l’Istituzione Sinfonica Abruzzese con un concerto tributo ai Pink Floyd, previsto per il 26 luglio, e il Party Show “Riviviamo gli anni ‘90”, che il 29 giugno animerà la città con mascotte, coreografie e tanta musica da ballare.

Il Premio Tortoreto alla Cultura, poi, giunge alla sua XVIV edizione e, nella serata di premiazione dell’8 giugno, vedrà ospite Federico Palmaroli in arte “Osho”.

Non mancheranno eventi al centro storico, come la banda itinerante Dixie Frixie prevista per il 3 agosto e la storica orchestra di Mirko Casadei, che si esibirà il 5 agosto.

Per valorizzare il magnifico borgo medievale ci sarà anche il grande evento Palio del Barone, che inizierà con la serata inaugurale del 23 luglio a Tortoreto Lido e culminerà con la rievocazione storica del 16 agosto, nel centro storico.

Per celebrare la XXVIII Bandiera Blu FEE, il 20 luglio Tortoreto ospiterà la conferenza del geologo e conduttore tv Mario Tozzi. Il 14 agosto è prevista una serata di ballo liscio con l’orchestra di Claudia Scarciafratte e tornerà anche il Tortoreto Comix, previsto per il 30 e 31 agosto con un programma ancora più ricco.

Tra le altre manifestazioni, il 13 luglio ed il 10 agosto si rievocherà la pesca con la sciabica, e non mancheranno tanti mercatini. Per i più sportivi: “Di corsa sotto le stelle” si terrà il 19 luglio mentre la cicloturistica PedalosTorto il 4 agosto.

L’Amministrazione non tralascia le frazioni, organizzando il concerto cover Gianni Morandi a Cavatassi il 16 giugno, il concerto cover Rino Gaetano a Salino il 2 agosto, e lo spettacolo di ‘Nduccio a Terrabianca, il 6 luglio. Le frazioni, poi, saranno allietate anche dalle diverse attività organizzate dai relativi circoli e comitati.

A corredare l’esperienza di vacanza, le visite guidate alla Villa Rustica e le escursioni guidate gratuite in Mountain Bike.

Anche quest’anno, il Comune di Tortoreto ha voluto predisporre un calendario di manifestazioni ricco per intercettare i gusti di un pubblico sempre più ampio – ha dichiarato il Sindaco Domenico Piccioni – Siamo certi che queste serate arricchiranno l’esperienza dell’Estate Tortoretana 2024.

Per l’estate 2024 abbiamo voluto potenziare il calendario degli eventi, tenendo conto delle varie tipologie di visitatori ed aumentando la qualità generale. È importante che il turista percepisca come ad un aumento dell’imposta di soggiorno, dovuto al regolamento unico sottoscritto dai sette comuni della costa teramana, corrisponda un miglioramento dei servizi, anche di intrattenimento, che certamente proseguirà in futuro – ha dichiarato l’Assessore al Turismo Giorgio Ripani – Ringraziamo i nostri partner e collaboratori a vario titolo, nella certezza che, con il contributo di tutti, Tortoreto si riconfermerà località d’eccellenza anche per eventi e manifestazioni.

Nelle prossime settimane, poi, saranno comunicate le date degli appuntamenti di settembre, che comprenderanno i Tortoreto Green Days e il Campionato Mondiale Inline e Skate.