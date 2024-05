INVESTITO VICINO AD UN'EDICOLA: E' IN FIN DI VITA

E' in fin di vita, l'ottantenne rosetano investito sulla Statale 16, nei pressi di un'edicola. Per l'anziano, travolto da un'auto di passaggio per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, si è subito mossa la macchina dei soccorsi, ed è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Teramo, ma le sue condizioni sono gravissime