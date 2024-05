RIMOSSO L'ALBERO PERICOLANTE IN VIA FONTE REGINA

Stamattina, grazie all’ausilio degli operatori dell'Ufficio manutentivo, del giardiniere e del vigile ecologico Vincenzo Calvarese, si e' proceduto, dietro disposizione dell'assessore Valdo Di Bonaventura e dell' assessore Sbraccia, alla rimozione di un albero fortemente in pericolo di caduta su via Fonte Regina. «L’attenzione sul verde passa anche per tali attività che, come si evince dalle foto, necessitano di decisioni urgenti da intraprendere per salvaguardare l’incolumità dei cittadini» commenta Di Bonaventura.