MUORE DOPO AVER ASSUNTO STUPEFACENTI, INDAGINI IN CORSO

E’ stato trovato senza vita in un’abitazione, ma quando sono intervenuti i sanitari del 118 per il 62enne del posto non c’era più nulla da fare. E’ successo a Casoli di Atri, in via Passatore.

Adesso sono in corso le indagini per chiarire quale sia stata la causa del decesso, anche se i sospetti si concentrano sulla possibile crisi da assunzione di stupefacenti. Il magistrato ha aperto un fascicolo e affidato le indagini agli uomini del commissariato di polizia di Atri.